Международный союз современно пятиборья допустил юниоров из РФ с флагом и гимном

Исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) допустил российских спортсменов на турниры среди юниоров под флагом и гимном страны. Об этом в Telegram-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. "Это очередное бесспорное позитивное решение в пользу российского спорта и результат последовательной работы по защите интересов российских атлетов, а также подтверждение того, что спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло", — написал Дегтярев. Пятиборцы смогут выступать на международных стартах с национальной атрибутикой в категориях до 15, 17 и 19 лет. До этого еще ряд федерация допустили российских юниоров с флагом и гимном - к примеру, Международная федерация тяжелой атлетики, Всемирная федерация керлинга и Международная федерация фехтования. 11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими. В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.