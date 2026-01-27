Российская чемпионка прокомментировала акцию украинок на пьедестале

Российская чемпионка мира по пилонному спорту Ксения Устинова отреагировала на акцию украинок на пьедестале почета на чемпионате мира в Будапеште. Ее слова приводит Sport24.

© Lenta.ru

Спортсменка заявила, что ей было обидно, что украинские спортсменки развернули флаги своей страны, а она выступала без национальной символики.

«Мне очень обидно, что появилась популярность не из-за того, что я там выиграла, а из-за того, что вышло такое вызывающее фото с двумя украинскими спортсменками», — поделилась она.

Устинова на чемпионате мира в Будапеште стала лучшей в соревнованиях по пилонному спорту. Она набрала 155,033 балла, опередив украинок Эвелину Борзенко (153,533) и Софию Голобородько (153,300). На церемонии награждения украинки не ушли с пьедестала, а остались, развернув флаги страны.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к международным турнирам с флагом и гимном. В организации подчеркнули, что определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой отдельно взятой международной спортивной федерации.