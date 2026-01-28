Федерация водных лыж допустила юниоров из России до соревнований

Международная федерация водных лыж и вейкбординга допустила юниоров из России до соревнований без ограничений — Дегтярев
Бюро Международной федерации водных лыж и вейкбординга (IWWF) допустило юных спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации с национальной символикой, сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что исполком организации рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. При этом исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям сохранить действующие ограничения участия российских спортсменов во взрослых соревнованиях.
— Бюро IWWF, руководствуясь рекомендациями МОК от 19 декабря 2025 года, приняло решение допустить российских и белорусских юниоров ко всем международным стартам IWWF в индивидуальных и командных дисциплинах «Открытого дивизиона» без каких‑либо ограничений по форме, национальному флагу и гимну. Решение вступает в силу с 30 января 2026 года. Об этом членов международной федерации уведомил генеральный секретарь IWWF Луи Поломе. Дисциплины IWWF не входят в программу Олимпийских игр, но сама федерация — полноправный член МОК на протяжении многих лет и сейчас готовит заявку на включение вейкборда в программу летних Олимпийских игр 2032 в Брисбене, Австралия. В ближайшие недели ожидаем новых решений от международных федераций по допуску наших юниоров, — написал Дегтярев в Telegram‑канале.
