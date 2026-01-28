Федерация водных лыж допустила юниоров из России до соревнований

Бюро Международной федерации водных лыж и вейкбординга (IWWF) допустило юных спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации с национальной символикой, сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

© Федерация воднолыжного спорта России

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что исполком организации рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. При этом исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям сохранить действующие ограничения участия российских спортсменов во взрослых соревнованиях.