Дегтярев обсудил с главой FIAS перспективы включения самбо в программу ОИ

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев провел встречу с президентом Международной федерации самбо (FIAS) Василием Шестаковым, на которой обсудил с ним перспективы включения самбо в программу Олимпийских игр.

— Провел в Москве рабочую встречу с президентом Международной федерации самбо (FIAS) Василием Шестаковым. В начале недели мы с Василием Борисовичем стали участниками заседания Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте. Василий Шестаков возглавляет одну из крупнейших международных организаций, в которую входят 130 стран, а 10 являются кандидатами. Спортивное самбо — единственный вид международного боевого искусства, где официальным языком является русский. В начале декабря 2025 года исполком Международной федерации самбо принял решение о том, что с 1 января 2026 года российские и белорусские спортсмены смогут вновь выступать под национальными флагами и с гимнами на всех соревнованиях под эгидой FIAS. В октябре эта норма была применена для юношей и юниоров. На встрече мы обсудили перспективы вхождения самбо в программу Олимпийских игр, а также главных континентальных турниров — Европейских, Азиатских и Панамериканских игр. Василий Шестаков рассказал о знаковых достижениях самбо в 2025 году: спустя 32 года этот вид единоборств вернулся в программу Всемирных игр, которые в августе прошли в Чэнду (КНР), и, что не менее важно, получил официальное признание Международного паралимпийского комитета. Это открывает путь для вхождения самбо в программу Паралимпийских игр. В России этот вид единоборств объединяет более 1,5 млн человек. Активно развиваем проект «Самбо в школу», лидер движения — Краснодарский край. Президент России Владимир Владимирович Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо и пользуется непререкаемым авторитетом во всем международном борцовском сообществе. Еще раз подчеркну, что во многом благодаря этому именно боевые виды спорта становятся проводником для всех наших спортсменов на мировую арену, — написал Дегтярев в своем Telegram‑канале.

В 2024 году Минспорт РФ признал самбо олимпийским видом спорта. В 2021 году Международная федерация самбо получила полное признание Международного олимпийского комитета (МОК).