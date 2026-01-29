Клишина объяснила, что разрушило легкую атлетику в России

Серебряный призёр ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина высказалась о состоянии лёгкой атлетики в России. Отстранение ВФЛА и спортсменов с 2015 года негативно сказалось на развитии этого вида спорта, считает она.

— 10 лет бана. Что этот бан сделал с уровнем лёгкой атлетики в России?

— Вообще полностью разрушил вид спорта. Я не представляю, как люди мотивируют себя, как родители мотивируют себя или думают о том, что, может быть, я бы отдал ребёнка в лёгкую атлетику.

Сейчас просто гибельная и печальная ситуация с лёгкой атлетикой в России, к сожалению. Все топы, которые ещё могли выступать, ушли, потому что мотивации нет. Они не могут выступать на международных стартах и продолжать просто тренироваться, убивать свой организм ради внутренних соревнований и зарплаты. Они, конечно, стараются всё равно проводить какие-то старты. Это классно, хоть что-то происходит. Но это не сравнится с тем, когда у тебя полностью развязаны руки и есть крылья за спиной, когда ты можешь лететь и бороться на самых больших соревнованиях, как чемпионат Европы и мира, Олимпиада, — сказала Клишина в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.