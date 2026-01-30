World Gymnastics предоставила россиянам нейтральный статус

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допустила четырех российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает пресс‑служба организации.

Нейтральный статус получили батутисты Роман Афанасьев и Максим Новокрещенов, а также представители спортивной акробатики Елизавета Медведева и Олег Майоров.

Среди тренерского штаба нейтральный статус получили Мария Толкачева (художественная гимнастика) и Иван Гапоненко (спортивная гимнастика).

В январе 2024 года World Gymnastics разрешила россиянам выступать на международной арене при условии получения нейтрального статуса.