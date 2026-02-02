В ФДР оценили организацию юниорского первенства России по дзюдо

Лидеры сборной России подтвердили свой класс на Фонбет - первенстве России по дзюдо среди юниоров до 21 года в Екатеринбурге, а сам турнир был проведен на высоком уровне. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

Соревнования прошли с 28 по 31 января во Дворце дзюдо Екатеринбурга.

"Напомню, что из-за переноса календаря в этом году мы проводили первенство в новые сроки - предыдущее прошло всего три месяца назад в Краснодаре. В этой связи было особенно интересно посмотреть на лидеров в динамике. И практически все из них подтвердили свой класс, мы увидели много яркой борьбы. Приятно, что вместе с тем появились и новые интересные ребята, поэтому у тренеров сборной сейчас будет непростая задача - отобрать лучших и скомплектовать сильные составы на первенства Европы и мира. На мой взгляд, первенство России в Екатеринбурге в этой возрастной категории стало одним из лучших за последние годы с точки зрения результата", - отметил Денисов.

Собеседник ТАСС также подчеркнул высокий уровень организации соревнований: