Умер чемпион мира по греко-римской борьбе

Чемпион мира по греко‑римской (классической) борьбе Михаил Саладзе скончался на 73‑м году жизни, сообщил в Telegram‑канале руководитель пресс‑службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян.

Причины смерти Саладзе не раскрываются.

— Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко‑римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Михаила Георгиевича, Федерации борьбы Грузии и всему грузинскому народу, — говорится в сообщении.

Саладзе завоевал золото чемпионата мира 1981 года в весовой категории до 100 кг, также он дважды побеждал на Универсиаде (1973, 1981).