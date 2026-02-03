Выяснилось, сколько россиян вошло в заявку на этап КМ по прыжкам на батуте

Четырнадцать российских спортсменов вошли в заявку на этап Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку, следует из документов, опубликованных на сайте Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

© Олимпийский комитет России

В список включены Федор Сорокин, Кирилл Пантелеев, Максим Диденко, Роман Неудачин, Мария Михайлова, София Аляева, Диана Стрельникова, Анжела Бладцева, Александр Щербаков, Матвей Белов, Валерий Кошкин, Александра Лямина, Арина Каляндра и Елена Нейман.

Этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет с 21 по 22 февраля в столице Азербайджана. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под эгидой World Gymnastics в нейтральном статусе.