Призера чемпионатов России по тяжелой атлетике дисквалифицировали за допинг

Российской антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на четыре года призера чемпионатов России по тяжелой атлетике Анастасию Демченко. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

В пробе спортсменки был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения. Она дисквалифицирована до 9 января 2029 года с учетом отбытого срока временного отстранения.

Демченко 26 лет. Она является серебряным призером чемпионатов России 2019 и 2023 годов в весовой категории до 45 кг.