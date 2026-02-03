Российский велогонщик вышел в финал чемпионата Европы

Российский велогонщик Лев Гонов стал финалистом чемпионата Европы на треке в индивидуальной гонке преследования. Соревнования проходят в турецкой Конье.

Россиянин показал результат 4 минуты 2,281 секунды, установив новый рекорд России и став участником золотого финала. Лучший результат в полуфинале показал датчанин Юэль Скивильд (4 минуты 1,365 секунды).

Финал пройдет позднее во вторник. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе и только в личных видах программы.