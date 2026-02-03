$77.0291.25

Велогонщик Гонов вышел в финал чемпионата Европы с рекордом России

ТАСС

Российский велогонщик Лев Гонов стал финалистом чемпионата Европы на треке в индивидуальной гонке преследования. Соревнования проходят в турецкой Конье.

Российский велогонщик вышел в финал чемпионата Европы
© ТАСС

Россиянин показал результат 4 минуты 2,281 секунды, установив новый рекорд России и став участником золотого финала. Лучший результат в полуфинале показал датчанин Юэль Скивильд (4 минуты 1,365 секунды).

Финал пройдет позднее во вторник. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе и только в личных видах программы.

ТАСС: главные новости
ТАСС: главные новости