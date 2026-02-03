Гимнастка Лала Крамаренко получила нейтральный статус

Чемпионка России 2024 года и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко получила статус нейтрального спортсмена (AIN). Об этом заявила пресс-служба Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

Ранее стало известно, что Крамаренко не вошла в состав сборной России на текущий сезон.

В 2025 году гимнастка объявляла о решении вернуться в профессиональный спорт.

21-летняя Лала Крамаренко является чемпионкой Европы 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2019 года и чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года. На чемпионате России по художественной гимнастике в 2024 году Крамаренко взяла пять золотых медалей.