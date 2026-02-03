Гузикова завоевала золото Кубка России по тяжелой атлетике

Алина Гузикова завоевала золотую медаль на Кубке России по тяжелой атлетике в Люберцах.

© Федерация тяжелой атлетики России

В весовой категории до 45 кг Гузикова показала суммарный результат 131 (рывок 55 кг; толчок 76 кг). Второй стала Азиза Гуруева — 130 (56+75); третьей — Эржена Кондратьева (121; 52+69). В весовой категории до 49 кг победу праздновала Елизавета Жаткина (165; 72+93), серебро завоевала Регина Шайдуллина (159; 67+92), бронзу — Александра Фурдик (155; 70+85).

В весовой категории до 55 кг первой стала Милана Кутякина (182; 78+104), второй — Кристина Новицкая (181; 80+101), третьей — Злата Павлова (180; 80+100).

Екатерина Красулина завоевала золото в весовой категории до 59 кг (206; 92+114), серебро — Ольга Тё (205; 93+112), бронзу — Наталья Ильина (195; 88+107).

У мужчин в весовой категории до 55 кг первое место занял Исмаил Гаджибеков (225; 105+120), вторым стал Ислам Абакаров (216; 96+120), третьим — Гор Унанян (202; 95+107).