Российская гандболистка рассказала, как сорвался ее переход в сборную Турции

Российская гандболистка Алена Ихнева, играющая за турецкий клуб «Бурса», рассказала о сорвавшемся переходе в сборную Турции. Об этом она высказалась на канале Novosёlov на YouTube.

«Они очень хотели поменять состав игроков и пригласить иностранцев. Сделать что-то такое более масштабное. И все, мы уже начали реально заниматься документами», — заявила Ихнева.

По ее словам, переход сорвался из-за выборов президента федерации гандбола Турции.

«Старый президент проиграл, и весь процесс остановился», — добавила гандболистка.

