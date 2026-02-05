Российских пловцов-юниоров допустили до турниров без ограничений

Европейская федерация плавания (European Aquatics) приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до юношеских и молодежных турниров под флагом и гимном стран. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Спортсмены с российским или белорусским паспортом, выступающие в юношеских и юниорских категориях, больше не будут подвергаться ограничениям на участие в соревнованиях European Aquatics как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Соответственно, во всех соревнованиях, кроме взрослых, спортсменам с российским или белорусским паспортом будет разрешено участвовать без проверки биографических данных и в полном соответствии с протоколами организации", - говорится в сообщении.

В ноябре стало известно, что Международная федерация плавания (World Aquatics) изменила правила участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах, позволив им участвовать в континентальных первенствах. Благодаря изменениям в политике участия спортсменов из этих стран в нейтральном статусе, до участия в международных турнирах были допущены национальные команды из этих стран по водному поло. World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.

В декабре исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. На данный момент спортсмены из России допущены с национальной символикой на юношеском уровне в соревнованиях по фехтованию, дзюдо, спортивной борьбе, конному спорту, тяжелой атлетике, современному пятиборью, волейболу, бейсболу и софтболу, ски-альпинизму, керлингу, тхэквондо и хоккею на траве.