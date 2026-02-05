Журова оценила решение European Aquatics допустить российских юниоров с флагом

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с «Матч ТВ» выразила надежду, что в скором времени Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустит до своих соревнований взрослых спортсменов из России с национальной символикой.

Ранее в четверг European Aquatics допустила российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.

— Потихонечку сейчас начнут с юниоров, надеюсь, что потом перейдут и ко взрослым. Потому что надо какие‑то первые шаги сделать, чтобы все те, кто возмущается, бунтует, бойкотирует, уже успокоились и понимали, что следующим шагом будут взрослые. Они, конечно, это все понимают, сейчас опять попытаются как‑то пооскорблять федерацию, но сначала надо пережить этот первый этап с детьми, а потом уже, думаю, будут последовательно допускать взрослых. Тем более паралимпийский комитет уже это делает, — сказала Журова «Матч ТВ».

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что исполком организации рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям.