Дегтярев оценил решение допустить российских пловцов-юниоров с флагом

«Олимпийская дипломатия дает плоды». Дегтярев — о решении European Aquatics допустить российских юниоров с флагом и гимном
Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв поддержал решение Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) допустить российских юниоров с флагом и гимном РФ на соревнования под эгидой организации.
В четверг European Aquatics объявила о допуске российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.
— Решение допустить российских пловцов‑юниоров к международным турнирам под национальным флагом и с гимном как в индивидуальных, так и командных соревнованиях — долгожданное решение. Благодарю за поддержку наших пловцов президента World Aquatics, главу НОК Кувейта Хусейна Аль‑Мусаллама, с которым мы встречались в январе на полях Олимпийского совета Азии. Решение европейского совета, входящего в состав World Aquatics, подтвердило, что федерация остается верной олимпийским принципам и стратегическому видению, о котором на днях на олимпийской сессии говорила президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. World Aquatics всегда шла в фарватере процесса реинтеграции российского спорта в международный. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште в 2024 году стал одним из первых крупных международных стартов для российских спортсменов. Тогда же наши пловцы получили допуск к выступлению в групповых дисциплинах. В 2025‑м наши ребята триумфально выступили уже на чемпионате мира в Сингапуре. В 2026‑м водное поло стало первым командным видом спорта, в котором произошло полноценное возвращение российских атлетов. Теперь принято решение о допуске и наших юниоров. Олимпийская дипломатия дает плоды. Продолжаем работать над новыми решениями в пользу российского спорта, — написал Дегтярёв в Telegram‑канале.
