Дегтярев оценил решение допустить российских пловцов-юниоров с флагом

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв поддержал решение Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) допустить российских юниоров с флагом и гимном РФ на соревнования под эгидой организации.

В четверг European Aquatics объявила о допуске российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.