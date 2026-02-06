Всероссийская федерация легкой атлетики ищет иностранных тренеров

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ищет иностранных тренеров в сборную страны. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

"В тренерском штабе сборной прошли серьезные изменения. Пришел новый главный тренер Светлана Александровна Абрамова. Ищем тренеров за рубежом, надеюсь, в скором времени мы объявим, кто это будет", - сказал Ярышевский.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в марте 2022 года приняла решение не допускать россиян и белорусов до участия в своих турнирах после обострения ситуации на Украине.