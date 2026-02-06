Велосипеды сборной России потерялись во время возвращения с ЧЕ

Сборная России по велоспорту прилетела в Москву после чемпионата Европы, однако в багаже спортсменов не оказалось ни одного велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале. Техника потерялась в одном из аэропортов Турции, где проходил чемпионат Европы.

«Случай для велосипедного спорта не рядовой, такие ситуации бывают. Но ситуация неприятная — ни одной коробки из всех. Разбираемся с логистикой и авиакомпанией. Ребята дома, а за технику продолжаем держать кулачки!» — сказано в заявлении.

На чемпионате Европы в Конье россияне завоевали шесть наград: две золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.