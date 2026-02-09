Экс-футболист сборной России рассказал о посещении Супербоула

Бывшего футболиста сборной России Дмитрия Сенникова поразил масштаб Супербоула - финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL), шоу в перерыве было красочным, а на экранах показывали американских звезд, которые присутствовали на трибуне. Об этом он рассказал ТАСС по телефону.

В ночь на понедельник "Сиэтл Сихокс" обыграл "Нью-Ингленд Пэтриотс" со счетом 29:13 в Супербоуле. Решающая игра сезона в американском футболе прошла на арене "Ливайс Стэдиум" в Санта-Кларе (штат Калифорния) в присутствии 75 тыс. зрителей.

"Попасть на Супербоул было моей давней мечтой, где-то с 2013 года, когда мой друг попал на это мероприятие, мне тоже очень захотелось, - сказал Сенников. - Конечно, это нужно было заранее продумать, просто так не попадешь, было много сложностей. Масштаб мероприятия, конечно, поразил, я был на стадионе, наверное, часов 9, это очень долго. Но начинают пускать за 4 часа, много активностей, поют, танцуют, едят, играют в какие-то игры. Происходящее до матча тоже в своем виде определенное шоу".

"Заполняемость стадиона поразила, 75 тыс. было, очень масштабно. Хотя я бы на финале чемпионата мира в "Лужниках", там вроде бы больше, хотя на Супербоуле показалось, что больше, не знаю почему. Я болел за "Патриотов", они проиграли, но соперник хорошо играл в обороне. Я со времен Тома Брэди болею за "Патриотов", поэтому выбора не было болеть за других. Обстановка очень дружелюбная на стадионе, хотя и фанаты разных команд рядом сидят. Шоу было красочным, Bad Bunny будто сквозь заросли проходил. Ярко все, впечатлило, все потрясающе как шоу делается, хоть и много рекламы, выглядело все очень гармонично", - добавил собеседник агентства.

Сенников рассказал, кого из звезд показывали на арене во время матча. "[Президента США] Дональда Трампа не показывали. Но показывали Кевина Костнера и Леонардо Ди Каприо по экранам. Плюс еще какие-то артисты были, возможно, не всех знаю. Показывали звезд на больших экранах", - заключил Сенников.