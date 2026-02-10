$77.6592.01

World Gymnastics предоставила трем российским спортсменам нейтральный статус

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допустила трех российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает пресс‑служба организации.

Российским акробатам предоставили нейтральный статус
Нейтральный статус получили представители акробатики Иванна Мельникова, Арина Шишкина и Кирилл Чипизубов.

Среди тренерского штаба нейтральный статус получили Елена Панкратова, Наталья Платонова, Георгий Патарая и Андрей Чикишев (все — акробатика).

В январе 2024 года World Gymnastics разрешила россиянам выступать на международной арене при условии получения нейтрального статуса.

