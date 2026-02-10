В Австралии набирает популярность новое невероятно жесткое единоборство

Такого вы точно не видели.

На протяжении последних лет огульно критиковали одно из детищ Даны Уайта – лигу Power Slap. Соревнования по пощёчинам многим кажутся абсолютной дикостью. Мощнейшие атаки, которые оказывают крайне негативное влияние на состояние здоровья. Угроза голове и мозгу. Казалось, что более травмоопасного и жёсткого занятия придумать практически невозможно. Особенно на фоне хайлайтов, на которых после мощных пощёчин крупные мужчины отправлялись в нокаут. Но внезапно в Австралии появился конкурент. Промоушен Run Nation провёл турнир, после которого в шоке остались все: и зрители, и эксперты.

Организация успела провести уже два ивента. И, что самое любопытное, они пользовались просто запредельным спросом. На арене стабильно находилось около пяти тысяч зрителей. А затем хайлайты начали вируситься в социальных сетях, набирая огромное количество просмотров. Особенным спросом пользовались те видео, на которых огромные мужчины врезаются друг в друга и теряют сознание. Run Nation уже поспешили окрестить наследником Power Slap. Да, организаторы вовсю утверждают, что полностью обеспечили безопасность здоровью участников. Однако одного взгляда на столкновения достаточно, чтобы осознать реальную угрозу, исходящую от подобных соревнований.

Правил в Run Nation достаточно много. Хотя изначально и может показаться иначе. Но основы понятны практически на интуитивном уровне. Всё поле разделено на две полосы, которые и предстоит занимать участникам. Начинается всё с жеребьёвки, которая имеет очень важное значение. А всё потому, что победитель выбирает и удобную полосу, и позицию (обороняющийся, атакующий). Тот, кто начинает с атаки, берёт в руки регбийный мяч и бежит, а защитник должен просто его остановить. Примечательно, что владеющий снарядом участник может следовать только по своей линии. А вот обороняющийся может менять своё положение непосредственно перед контактом. Затем парни остаются на своих полосах, но меняются задачами. Потом очки за два раунда подсчитываются. Если на карточках судей ничья, то проводится специальный экстра-раунд.

Казалось бы, совсем жуткого в этом нет. Однако наибольшее внимание зрителей привлекает другое. Есть специальный раунд, который проводится с согласия двух участников. Он называется «беги прямо». Соперники больше не могут перемещаться по полосам (даже обороняющийся). Естественно, это приводит к прямому столкновению телами. На бумаге можно бить только в тело – удары в голову и область шеи запрещены. Но на деле отследить всё это невероятно сложно. А многие нарушения и предупреждения выносятся уже постфактум, когда урон нанесён. Именно поэтому каждый ивент сопровождался большим количеством повреждений и серьёзных травм.

Естественно, врачи со всего мира начали бить тревогу. Они совершенно справедливо заявляют, что подобные соревнования могут приводить к тяжёлым и даже летальным повреждениям. А некоторые открыто называют Run Nation «самым тупым видом спорта». За рубежом об увиденном высказываются исключительно с точки зрения критики. И призывают полностью запретить такие соревнования. Вот только так было и с Power Slap. И, как мы наглядно убедились, «шоу» продолжается. А всё потому, что зрители воспринимают всё с восторгом. И даже не принимают во внимание то, насколько опасными могут быть все эти «забавы».

Об опасности нового вида спорта высказался директор по развитию спортивных проектов Университета «Синергия» Александр Готадзе, который является мастером спорта по самбо и дзюдо: «Формально Run Nation можно отнести к спорту: там есть правила, судейство, тренировочный процесс участников соревнований и так далее. Но по своему духу эта смесь регби и боёв без правил больше напоминает рыцарские турниры или поединки гладиаторов на арене Колизея. Это жестокое развлечение на потеху публике, в котором напрочь отсутствует спортивная этика.

Нет ни одного вида боевых искусств, где перед спортсменом стояла бы цель травмировать соперника. Есть цель победить в честном противостоянии, используя свои навыки, физические данные и спортивную хитрость. Одолеть, а не покалечить. Участники турниров Run Nation, в свою очередь, пытаются именно нанести максимальный ущерб своим соперникам. Это идет вразрез со спортивной формулой (быстрее, выше, сильнее) в современном, цивилизованном её понимании.

Run Nation, как и соревнования по пощёчинам или поп-ММА, — это тенденция, при которой жестокая потеха маскируется под спорт, а дельцы от спорта зарабатывают на таких шоу большие деньги. Подобные турниры уводят общество от правильных ориентиров. Сначала — турниры по пощёчинам, теперь — лобовые столкновения. Что дальше — легализованное убийство? Всё это противоречит логике гуманизации спорта. Run Nation следует пристально рассмотреть на предмет влияния на массовую аудиторию, поскольку такая забава опасна прежде всего для молодёжи».

Особенно переживают неврологи. Да, бить в голову запрещено. Однако чаще всего эта часть тела всё-таки страдает. И не только потому, что в неё летят непосредственные атаки. А ещё и потому, что в момент столкновения огромная нагрузка идёт на шею и проходящие через неё нервы и сосуды. Естественно, накопительный эффект – крайне негативный.