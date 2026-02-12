Визовые центры Японии откроются в двух российских городах

Сервисно-визовые центры (СВЦ) Японии откроются в двух российских городах — Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте VFS Global — компании, специализирующаяся на аутсорсинге визовых и консульских услуг.

Уточняется, что СВЦ заработают с 12:00 12 февраля. Прием и выдача документов будут производиться с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Подать их можно будет только по предварительной записи.

В Москве центр расположен по адресу: Олимпийский проспект, 16, строение 5. А в Санкт-Петербурге — улица Стремянная, 21/5. Сервисный сбор за оформление визы составит 970 рублей.

Ранее стало известно, что в 2025 году туристы из России добились самого высокого процента посещаемости Японии среди 24 стран и регионов. В Стране восходящего солнца побывали 194,9 тысячи соотечественников.