Российских гребцов допустили до мировых турниров в четверках и восьмерках
Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (World Rowing) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в соревнования в четверках и восьмерках в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России.
Ранее атлеты могли выступать в одиночках и двойках.
"Расширение списка дисциплин и турниров, в которых российские гребцы смогут участвовать в нейтральном статусе, подтверждает, что мы движемся в верном направлении, и даже самые непримиримые федерации со временем вернут российских спортсменов на международные старты без каких-либо ограничений, - говорится в сообщении. - Продолжаем диалог с федерацией и ожидаем решения по имплементации рекомендаций Международного олимпийского комитета по допуску всех юниоров без каких-либо ограничений".