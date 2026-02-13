Российских гребцов допустили до мировых турниров в четверках и восьмерках

Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (World Rowing) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в соревнования в четверках и восьмерках в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Ранее атлеты могли выступать в одиночках и двойках.