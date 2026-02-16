Российские паралимпийцы завоевали 13 медалей на соревнованиях в Дубае

Российские спортсмены выиграли 13 медалей на этапе Гран‑при по паралимпийской легкой атлетике в Дубае (ОАЭ).

На счету россиян пять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

Обладателями золота стали Аврора Аймашева (метание диска, класс F57 (спортсмены с поражением опорно‑двигательного аппарата, ПОДА). Светлана Байгулова (толкание ядра, метание диска, класс F54/55, ПОДА), Вадим Кочуров (бег на 1500 метров, класс T37, ПОДА) и Артур Михайлов (бег на 400 метров, класс Т13, спортсмены с нарушениями зрения).

Серебро у Екатерины Зорковой (бег на 400 метров, класс Т38/47, ПОДА) и Яны Горбачевой (бег на 100, 200 и 400 метров, класс T11/12/13, спортсмены с нарушениями зрения). Бронзовыми призерами стали Зоркова (бег на 100 метров), Далер Савельев (бег на 400 метров, класс Т46, ПОДА) и Павел Леонтьев (бег на 400 метров, класс Т13, спортсмены с нарушениями зрения).

Российские спортсмены выступали в Дубае с национальной символикой.