С тренера сборной России по борьбе сняты обвинения в употреблении допинга

Глава Федерации спортивной борьбы России (СБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что с Хаджимурата Гацалова были сняты обвинения в употреблении допинга.

© Sports.ru

Гацалов – олимпийский чемпион Афин-2004, пятикратный чемпион мира. Возглавляет сборную России по вольной борьбе с 2023 года.

В мае 2025 года Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило о временном отстранении Гацалова из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Он был отстранен на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Отмечалось, что нарушение совершено 10 мая 2015 года по статье 2.2 Всемирного антидопингового кодекса (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода).