Чемпион мира по плаванию Минаков рассказал об учебе в Стэнфорде

Минаков об учебе в Стэнфорде: «Познакомился там с Эйлин Гу»
Чемпион мира по плаванию Андрей Минаков рассказал об учебе в Стэнфорде.
«Я окончил Стэнфорд со специальностью, которая на английском называется Science, Technology and Society (наука, технологии и общество – Спортс’’). По факту она затрагивает и социальные нормы, и технологические, и науку. Я получил образование в экономике, в экономическом праве. У нас даже программирование было. По факту – много точечных знаний. Все попробовали».
Также Минаков назвал три главных впечатления от учебы в Стэнфорде.
«Невероятный кампус. Не знаю даже, с чем сравнить архитектуру. Это уникальное достижение для 19 века. Второе – компания. Когда я туда поступал, мне говорили, что важен не диплом, а то, с кем ты его получишь. Люди, которые пошли в Стэнфорд, это молодые таланты, которые хотят завоевать этот мир. Каждый хочет стать уникальным специалистом. А третье – лето круглый год».
Кроме того, пловец назвал самые мощные знакомства, которые он завел в Стэнфорде.
«Если брать по капиталу, то это Кристиан Маккэффри – невероятная звезда [американского футбола], который выступает за «Сан-Франциско Фотинайнерс». Плавал с нами в бассейне, а сейчас у него многомиллионный контракт. Мой хороший друг Джош Карти, кикер «Лос-Анджелес Рэмс». Тоже получается неплохие деньги. Из спортсменок – Эйлин Гу, которая на Олимпиаде в Пекине завоевала две золотые медали (интервью прошло до Олимпиады в Милане, где Гу взяла два серебра – Спортс’’). Очень многие занимались спортом, а сейчас работают в частном секторе, аллоцируют средства крупных компаний. Это не мой товарищ, но я знаю человека, который владеет компанией стоимостью несколько миллиардов. Тоже выпускник Стэнфорда», – рассказал Минаков во втором выпуске «Разговора начистоту» с San Benedetto.
