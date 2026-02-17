Чемпион мира по плаванию Минаков рассказал об учебе в Стэнфорде

Чемпион мира по плаванию Андрей Минаков рассказал об учебе в Стэнфорде.

«Я окончил Стэнфорд со специальностью, которая на английском называется Science, Technology and Society (наука, технологии и общество – Спортс’’). По факту она затрагивает и социальные нормы, и технологические, и науку. Я получил образование в экономике, в экономическом праве. У нас даже программирование было. По факту – много точечных знаний. Все попробовали».

Также Минаков назвал три главных впечатления от учебы в Стэнфорде.

«Невероятный кампус. Не знаю даже, с чем сравнить архитектуру. Это уникальное достижение для 19 века. Второе – компания. Когда я туда поступал, мне говорили, что важен не диплом, а то, с кем ты его получишь. Люди, которые пошли в Стэнфорд, это молодые таланты, которые хотят завоевать этот мир. Каждый хочет стать уникальным специалистом. А третье – лето круглый год».

Кроме того, пловец назвал самые мощные знакомства, которые он завел в Стэнфорде.