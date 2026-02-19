Российский ски-альпинист Филиппов вышел в финал Олимпиады

Россиянин Никита Филиппов вышел в финал соревнований по ски-альпинизму.

В полуфинальном забеге в спринтерской гонке 23-летний россиянин показал второй результат и стал участником финала. В решающий забег проходили первые два места из каждого полуфинала, а также еще два спортсмена, показавшие лучшее время.

Старт финала запланирован на 16:15 по московскому времени.

Ски-альпинизм впервые представлен на Олимпийских играх. Филиппов стал единственным представителем России, который прошел отбор.