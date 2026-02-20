Россияне завоевали золото на ЧЕ по стрельбе из лука

Россияне Кристина Елшина и Игнатий Егоров завоевали золото в соревнованиях смешанных команд в классическом луке на чемпионате Европы по стрельбе из лука среди юниоров (спортсмены не старше 21 года) в помещении, который проходит в болгарском Пловдиве.

© Российская федерация стрельбы из лука

В финале россияне в перестрелке победили соперников из Турции Наиле Ирем Джевак и Хусейина Какашчи. Бронза досталась команде Словакии (Аделка Толларовикова/Оливер Сотак).

В этой же дисциплине в блочном луке россияне Арюна Эрдыниева и Степан Бутрым стали вторыми, уступив турецкому дуэту Дефне Джакмак/Ягиз Сезгин. Третье место заняли итальянцы Вероника Павин и Кристиан Маранто.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.