Гимнастка Калмыкова выиграла этап Кубка мира в опорном прыжке

Российская гимнастка Анна Калмыкова выиграла этап Кубка мира в опорном прыжке.

Соревнования проходили в немецком Коттбусе. Ее результат — 13,816 балла.

Второе место заняла представительница Германии арина Шёнмайер из Германии, набравшая 13,800 балла. Тройку сильнейших замкнула словенка Тея Белак (13,516). Россиянка Людмила Рощина стала пятой (13,316).

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.