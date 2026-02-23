World Climbing допустила российских скалолазов до международных стартов

Международная федерация скалолазания (World Climbing) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу федерации.

© Пресс-служба Федерации скалолазания России

По данным портала, спортивное скалолазание было представлено на двух последних летних Олимпиадах и вошло в программу Игр-2028.

В World Climbing пояснили, что исполнительный совет федерации на своем заседании, состоявшемся 11 февраля в Турине, снял отстранение с федераций скалолазания России и Белоруссии.

В пресс-службе отметили, что деятельность двух федераций-членов была приостановлена ​​в марте 2022 года, но теперь она восстановлена ​​после получения подтверждающего письма от соответствующих спортивных функционеров.

«World Climbing разрешает участие спортсменов и представителей команд с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях при соблюдении критериев нейтральных спортсменов», — подчеркнули в федерации.

Вместе с тем, уточнили в пресс-службе, федерация сохраняет запрет на организацию международных соревнований в России и Белоруссии до дальнейшего уведомления.