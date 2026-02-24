ЧР по художественной гимнастике привели в соответствие с ЧМ

В финале личного многоборья чемпионата России по художественной гимнастике выступят не 24, а 18 спортсменок, эти изменения произведены по аналогии с системой чемпионата мира. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федерации гимнастики России (ФГР).

"Это сделано по аналогии с системой чемпионата мира, где отбираются с 1-го по 18-е места", - ответили в ФГР на вопрос, из-за чего в 2026 году сокращено количество участниц финала чемпионата России в личном многоборье с 24, как это было на чемпионате страны год назад, до 18.

Чемпионат России по художественной гимнастике пройдет в Москве с 27 февраля по 6 марта, чемпионат мира - во Франкфурте-на-Майне (Германия) с 12 по 16 августа.