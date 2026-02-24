Российские прыгуны в воду выступят на Кубке мира в Монреале

Шлейхер, Конаныхина и еще семь российских прыгунов в воду выступят на Кубке мира в Монреале
На первом этапе Кубка мира по прыжкам в воду в канадском Монреале выступят девять российских спортсменов, сообщает пресс‑служба ФГБУ «Центра спортивной подготовки сборных команд России».
Соревнования в Канаде пройдут с 26 февраля по 2 марта. Российские прыгуны выступят в нейтральном статусе.
В состав команды вошли: Никита Шлейхер, Григорий Иванов, Сандро Рогава, Руслан Терновой, Кристина Айдарова, Елизавета Кузина, Екатерина Беляева, Анна Конаныхина и Виктория Казанцева.
Следующий этап Кубка мира состоится 5–8 марта в Сапопане (Мексика).