Российские саблистки выиграли командный турнир на чемпионате Европы по фехтованию среди юниоров
Российские саблистки выиграли командные соревнования на чемпионате Европы по фехтованию среди юниоров в Тбилиси.
В финале команда победила сборную Польши (45:33). В решающем матче выступали россиянки Малена Кунашева, Александра Михайлова и Карина Таллада. Бронзовым призером турнира стала Франция.
В командных соревнованиях на рапирах сборная России (Стефания Часовникова, Ирина Зорина, Милана Левчук и Нелли Куденцова) заняла третье место, победив в матче за бронзу команду Франции (39:32).
