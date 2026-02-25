Россиянка Таллада стала чемпионкой Европы по фехтованию среди юниорок

Представительница России Карина Таллада одержала победу в соревновании саблисток на чемпионате Европы среди юниорок в Тбилиси.

Бронзовая медаль досталась еще одной представительнице России Александре Михайловой.

В полуфинале Михайлова уступила дочери румынского саблиста, олимпийского чемпиона Михая Ковалиу Амалии – 13:15.

Таллада, обыграв на этой стадии венгерку Эмеше Домонкош – 15:14, в финале взяла верх над Ковалиу – 15:13.

У мужчин на пьедестал почета поднялся российский шпажист Роман Селютин, ставший бронзовым призером соревнований.

В полуфинале Селютин уступил французу Ноаму Дюшену – 9:15.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Грузии под национальным флагом.