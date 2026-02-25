Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов ответил, готов ли возобновить карьеру

Олимпийский чемпион Максим Храмцов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Анной КОРОБКОВОЙ рассказал, готов ли он возобновить карьеру.

© Соцсети

– Вы говорили, что не будете выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, но теперь вернулись флаг и гимн. Вы намерены продолжить выступать?

– Моя позиция такова, что в нейтральном статусе я выступать не намерен. На сегодняшний день многое нужно обдумать. Моя пауза сильно затянулась, я продолжаю тренироваться. Я не прекращал это делать, но отсутствие соревновательной практики дает о себе знать. Прежде всего мне нужно это обсудить с тренерским составом, с личным тренером и близкими людьми и уже после этого решать. Пока у меня нет ответа, – сказал Храмцов.

31 января Всемирная федерация тхэквондо допустила российских атлетов до международных турниров под своим флагом.

