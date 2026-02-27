Российский гимнаст выступит на клубном чемпионате Италии

Российский гимнаст Арсений Духно, в ноябре выигравший золото юниорского чемпионата мира в личном многоборье, выступит на двух групповых этапах и в финале клубного чемпионата Италии. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер спортсмена Андрей Духно.

"Арсений планирует выступить на первых двух этапах серии А, а затем в финале, - рассказал Духно-старший. - Также планируется его участие в апрельском этапе Кубка мира в Каире".

Духно в клубном чемпионате Италии - 2026 будет выступать за команду Pro Carate. Первый тур серии А пройдет с 27 по 28 февраля в Модене, второй - с 13 по 14 марта в Биелле, третий - с 17 по 18 апреля в Терни. Финал серии A c участием восьми лучших команд пройдет с 15 по 16 мая в Бергамо.

Как сообщал ранее ТАСС, из россиян, помимо Духно, в клубном чемпионате Италии примет участие трехкратная чемпионка мира Ангелина Мельникова, которая будет выступать за команду ASD Libertas Ginnastica Vercelli.

Духно 17 лет, на юниорском ЧМ-2025 в Маниле он также выиграл золото в опорном прыжке.