Российская чемпионка мира по велотреку пожаловалась на условия тренировок

Чемпионка мира по велотреку Бурлакова пожаловалась на условия тренировок: «Постоянный риск столкновений и травм. Не чувствуешь безопасность»
Чемпионка мира 2024 года, чемпионка Европы по велотреку Яна Бурлакова заявила об отсутствии подходящих и безопасных условий для тренировок.
«Все. Довели. Я больше не могу в каждом интервью говорить: «У нас все хорошо, всего хватает, мы ни в чем не нуждаемся». НУЖДАЕМСЯ. И еще как нуждаемся. В первую очередь – в нормальных условиях для работы на треке. Из четырех ускорений дай бог два получается выполнить полноценно. Это 50% работы. Половина подготовки просто не делается. Это нормально? На какой результат мы рассчитываем с такими тренировками? О каких международных стартах и медалях мы говорим? И дело даже не в секундах. Секунды – это следствие. Невозможно отрабатывать технику. Невозможно полноценно выполнять план. Невозможно чувствовать безопасность. Мне официально выделено время с 10:00 до 12:30, шесть дней в неделю. Но в это же время на треке тренируются триатлонисты, паралимпийцы, спринтеры и темповики из трех разных организаций. Уровень спортсменов – от тех, кто впервые сел на велосипед, до олимпийских призеров. Это не рабочий процесс. Это хаос. Постоянное напряжение. Постоянный риск. Риск столкновений. Риск травм. Риск того, что чья-то карьера закончится из-за элементарной нехватки организации. Я приложу лишь часть видео – таких эпизодов сотни. И это происходит регулярно. Я люблю свой спорт и готова работать сколько нужно. Но для этого должны быть базовые условия – безопасные и профессиональные. Потому что без этого говорить о высоких результатах просто нечестно. Спасибо за внимание!» – написала Бурлакова в телеграм-канале.
