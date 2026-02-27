Тренер сборной по велоспорту пожаловался на отсутствие мест для тренировок

Интерес к занятиям велоспортом на треке возрастает, и арен для подготовки трековиков в рамках спорта высших достижений ни в Москве, ни в стране не хватает. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по велоспорту на треке Андрей Кубеев.

Ранее чемпионка мира 2024 года Яна Бурлакова в своем Telegram-канале призналась, что не может полноценно тренироваться на велотреке в Крылатском из-за его перегруженности. При этом, по ее словам, уровень спортсменов, выходящих на дорожку, разный. Среди них в том числе и те, кто впервые сел на велосипед, что увеличивает риск столкновений и травм.

"Что касается загрузки трека в Крылатском, эта проблема уже известна. Спортивных объектов не так много, а людей все время добавляется. Стараемся в такой период загруженности трековиков увозить. Напряженность из-за того, что тренируется больше людей, а объектов не так много", - сказал Кубеев.

"Скорее всего, этот пост был инициирован в соцсетях после не очень адекватной ситуации. Когда было сделано ускорение, и в этом моменте ей мог кто-то помешать, а это могло привести к серьезным последствиям. Желаю участникам тренировочного процесса, чтобы они уважали друг друга и внимательно относились к тем спортсменам, которые находятся в группе спорта высших достижений. Нужно уметь находить свободное пространство для упражнений", - признал он.

В России функционируют четыре основных крытых велотрека международного уровня в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Туле.