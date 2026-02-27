Сборная России по фехтованию выиграла медальный зачет первенства Европы

Сборная России по фехтованию стала победителем медального зачета первенства Европы. Соревнования прошли в Тбилиси.

Российские спортсмены завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые награды. Второе место заняла команда Италии (1-3-0), третьими стали представители Франции (1-1-3).

Золото завоевали саблистка Карина Таллада, женская и мужская сборные России по сабле, серебро у саблиста Ярослава Борисова, бронза у шпажиста Романа Селютина, саблистки Александры Михайловой, рапириста Дмитрия Чащина, женской сборной России по рапире.

Фехтовальщики из России выступали на первенстве Европы под национальным флагом, в честь их побед звучал гимн страны.