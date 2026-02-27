Призера ЧМ по легкой атлетике дисквалифицировали на два года

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал эфиопскую бегунью Дирибе Велтеджи на два года за уклонение от прохождение допинг-контроля.

В прошлом году спортсменка была оправдана национальными инстанциями по обвинению в недоступности для тестирования. Однако Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) оспорил данное решение, подав апелляцию в CAS.

По итогам разбирательства CAS признал Велтеджи виновной в нарушении антидопинговых правил.

При вынесении вердикта суд учел смягчающие обстоятельства: языковой барьер, из-за которого муж спортсменки не впустил в дом допинг-офицеров, а также успешное прохождение восьми предыдущих внесоревновательных тестов.

Срок дисквалификации был сокращен с четырех до двух лет. С учетом зачета времени предварительного отстранения срок действия санкций истечет 30 июня 2027 года.

Велтеджи – серебряный призер ЧМ-2023 в беге на 1500 м.