Призера ЧМ по легкой атлетике дисквалифицировали на два года

Призер чемпионата мира Велтеджи дисквалифицирована на 2 года за уклонение от допинг-контроля
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал эфиопскую бегунью Дирибе Велтеджи на два года за уклонение от прохождение допинг-контроля.
В прошлом году спортсменка была оправдана национальными инстанциями по обвинению в недоступности для тестирования. Однако Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) оспорил данное решение, подав апелляцию в CAS.
По итогам разбирательства CAS признал Велтеджи виновной в нарушении антидопинговых правил.
При вынесении вердикта суд учел смягчающие обстоятельства: языковой барьер, из-за которого муж спортсменки не впустил в дом допинг-офицеров, а также успешное прохождение восьми предыдущих внесоревновательных тестов.
Срок дисквалификации был сокращен с четырех до двух лет. С учетом зачета времени предварительного отстранения срок действия санкций истечет 30 июня 2027 года.
Велтеджи – серебряный призер ЧМ-2023 в беге на 1500 м.