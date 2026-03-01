Гимнасты Мельникова и Духно стали победителями этапа клубного чемпионата Италии

Российские гимнасты Ангелина Мельникова и Арсений Духно выиграли первый этап клубного чемпионата Италии по гимнастике, прошедшего в Модене.

Мельникова выступает в команде Libertas Vercelli, которая одержала победу, набрав 162,500 балла. Арсений Духно принимает участие в турнире в составе клуба Pro Carate. Его команда победила, набрав 240,150 балла на этапе в Модене. Россияне принимают участие в клубном чемпионата Италии в качестве легионеров. Второй этап соревнований состоится в Биелле с 13-14 марта, третий – в Терни (17-18 апреля). Финал клубного чемпионата Италии пройдёт 15-16 мая в Бергамо.

25-летняя Мельникова является олимпийской чемпионкой – 2020 в командных соревнованиях и трёхкратной чемпионкой мира. Арсений Духно – двукратный чемпион мира среди юниоров.