Чемпион России не видит смысла ехать тренироваться в Кению

Многократный чемпион и рекордсмен России в стайерском беге Владимир Никитин не видит смысла для улучшения результата ехать тренироваться в Кению, откуда родом большинство ведущих бегунов мира на длинные дистанции. Об этом Никитин рассказал ТАСС.

"Зачем мне новый велосипед изобретать, - ответил Никитин на вопрос, почему он, в отличие от ряда других топовых российских бегунов, не ездит тренироваться в Кению, где, по мнению многих, существуют идеальные условия для подготовки. - Я к той же "Русской зиме" особо не готовился, спустился с Кисловодска и на седьмой день за 7.49 пробежал 3 000 метров. Эти цифры для меня и для тренера вообще были неожиданные. Мы думали разменять 8 минут и то были бы рады, а тут из 7.50 выбежали даже".

"Я не считаю, что в Кению поднимешься и ты прямо какие-то колоссальные цифры после этого покажешь. Перечислите мне тех, кто после Кении начал хорошие результаты показывать. Света Аплачкина недавно вернулась из Кении и побежала хорошо. Но она и после сборов в Киргизии или Кисловодске также бежала неплохо, а этой зимой особо колоссальных цифр, на мой взгляд, не показывала. Единственный, кого могу выделить, это Дмитрий Неделин, который после Кении стал бежать марафон быстрее 2 часов 10 минут", - добавил собеседник ТАСС.

На зимнем чемпионате России в Южно-Сахалинске Никитин одержал победу на дистанции 3 000 метров.

"За цифрами я не гонюсь уже, у меня уже совсем другие глобальные цели. У меня была минимальная задача приехать на Сахалин и любыми способами одержать свою победу. Все получилось", - отметил бегун.