Легкоатлетка победила на ЧР благодаря иглоукалыванию

Прыгунья в высоту Кристина Королева для более быстрой акклиматизации после длительного перелета прибегла к методу иглоукалывания, что положительно отразилось на достигнутом результате на зимнем чемпионате России. Такое мнение спортсменка высказала ТАСС.

"Перед таким серьезным перелетом мы собрали информацию, как можно более мягко пройти такую серьезную акклиматизацию, все-таки 8 часов разница во времени для нас это впервые, - рассказала Королева. - У меня муж изучает уже не первый год кинезиологию, нам подсказали такой момент, что циркадные ритмы организма можно переключать с помощью игл через точки специальные. Поэтому муж Максим у меня посмотрел, какие именно точки, в какой определенный час нужно стимулировать, и мы это и делаем. У нас сразу получилось переключить, грубо говоря, часы организма на местное время. И я считаю, это сыграло свою роль в достижении результата".

Королева на чемпионате России в помещении заняла первое место с прыжком на 1,91 м. Второе и третье места поделили Полина Парфененко и Надежда Андрюхина, прыгнувшие на 1,86 м.

"Результатом удовлетворена, но всегда хочется прыгать выше. Мне кажется, я была готова здесь прыгать на 1,94 м. Но чемпионство есть чемпионство, для него в этот раз хватило прыжка на 1,91 м", - отметила чемпионка России.

"Мы приехали сюда заранее, еще 21 февраля. Не знали, состоится ли квалификация, поэтому решили не рисковать и заранее акклиматизироваться. В целом все неплохо, только в кампусе было не очень комфортно жить. Хотелось бы более лучших условий, но это уже на будущее, чтобы самим о себе заботиться", - заключила Королева.

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении завершится в Южно-Сахалинске 3 марта.