$77.1790.73

Легкоатлетка Королева победила на чемпионате России благодаря иглоукалыванию

ТАСС

Прыгунья в высоту Кристина Королева для более быстрой акклиматизации после длительного перелета прибегла к методу иглоукалывания, что положительно отразилось на достигнутом результате на зимнем чемпионате России. Такое мнение спортсменка высказала ТАСС.

Легкоатлетка победила на ЧР благодаря иглоукалыванию
© ТАСС
"Перед таким серьезным перелетом мы собрали информацию, как можно более мягко пройти такую серьезную акклиматизацию, все-таки 8 часов разница во времени для нас это впервые, - рассказала Королева. - У меня муж изучает уже не первый год кинезиологию, нам подсказали такой момент, что циркадные ритмы организма можно переключать с помощью игл через точки специальные. Поэтому муж Максим у меня посмотрел, какие именно точки, в какой определенный час нужно стимулировать, и мы это и делаем. У нас сразу получилось переключить, грубо говоря, часы организма на местное время. И я считаю, это сыграло свою роль в достижении результата".

Королева на чемпионате России в помещении заняла первое место с прыжком на 1,91 м. Второе и третье места поделили Полина Парфененко и Надежда Андрюхина, прыгнувшие на 1,86 м.

"Результатом удовлетворена, но всегда хочется прыгать выше. Мне кажется, я была готова здесь прыгать на 1,94 м. Но чемпионство есть чемпионство, для него в этот раз хватило прыжка на 1,91 м", - отметила чемпионка России.
"Мы приехали сюда заранее, еще 21 февраля. Не знали, состоится ли квалификация, поэтому решили не рисковать и заранее акклиматизироваться. В целом все неплохо, только в кампусе было не очень комфортно жить. Хотелось бы более лучших условий, но это уже на будущее, чтобы самим о себе заботиться", - заключила Королева.

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении завершится в Южно-Сахалинске 3 марта.

Главное сейчас
ТАСС: главные новости
Главное сейчас
ТАСС: главные новости