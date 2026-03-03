$77.1790.73

Духно, Маринов, Якубов, Агафонова и Ус выступят на Кубке мира в Каире

Sports.ru

Пятеро российских гимнастов выступят на этапе Кубка мира в Египте.

Пятеро российских гимнастов выступят на этапе Кубка мира в Египте
© Sports.ru

Даниел Маринов и Мухаммаджон Якубов пройдут два снаряда (брусья и перекладина), Арсений Духно – три (вольные упражнения, опорный прыжок, конь).

Мария Агафонова и Елизавета Ус выступят во всех четырех видах.

Соревнования пройдут с 3 по 6 апреля в Каире.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости