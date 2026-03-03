Духно, Маринов, Якубов, Агафонова и Ус выступят на Кубке мира в Каире
Пятеро российских гимнастов выступят на этапе Кубка мира в Египте.
Даниел Маринов и Мухаммаджон Якубов пройдут два снаряда (брусья и перекладина), Арсений Духно – три (вольные упражнения, опорный прыжок, конь).
Мария Агафонова и Елизавета Ус выступят во всех четырех видах.
Соревнования пройдут с 3 по 6 апреля в Каире.
