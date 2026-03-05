Борисова завоевала два золота на чемпионате России по художественной гимнастике

Гимнастка Мария Борисова завоевала две золотые медали на чемпионате России по художественной гимнастике.

Борисова в финале упражнения с булавами набрала 30,500 балла. Серебро завоевала Арина Ковшова (29,700), на третьем месте расположилась Ульяна Янус (28,750).

В соревнованиях с лентой Борисова также заняла первое место с результатом 30,200 балла. Второй стала Ева Кононова (29,450), третьей — Александра Борисова (27,800).

Мария Борисова — абсолютная чемпионка России 2025 года в многоборье и обладательница четырех золотых медалей Кубка Сильнейших (обруч, мяч, лента, булавы). В ее активе победа на Играх БРИКС-2024 с обручем и два серебра, а также золото международного турнира «Гран-при «Небесная грация»» в многоборье. С 2024 года спортсменка тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» под руководством Алины Кабаевой.

Соревнования проходят в Москве и завершатся 6 марта.

Ранее российскими гимнастами восхитились в Германии.