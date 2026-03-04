Олимпийский чемпион по плаванию планирует выступить на «Олимпиаде на стероидах»

Американский пловец Хантер Армстронг намерен принять участие в Enhanced Games, также известных под неформальным названием «Олимпиада на стероидах».

По словам спортсмена, он планирует бороться за призовые, не принимая никаких запрещенных веществ. Армстронг отметил, что, пока он будет соблюдать программу допинг‑тестирования для спортсменов, участвующих в соревнованиях под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), он сможет претендовать на место в сборной США на Олимпийских играх. Американец рассматривал возможность завершения карьеры прошлым летом после того, как один из спонсоров разорвал с ним контракт.

— Если я не присоединюсь к Enhanced Games, я потеряю все. Если присоединюсь, у меня будет шанс не потерять все. Я оказался в безвыходной ситуации, поэтому мне пришлось вновь задуматься об этом, чтобы понять, насколько это приемлемый вариант, — приводит слова Армстронга ESPN.

Он сказал, что разговаривал с представителями World Aquatics перед подписанием контракта с Enhanced Games, но не получил однозначного ответа о том, как федерация будет решать вопрос по его участию.

— Никто толком не знает, что произойдет, и никто не дал мне ответа. Поэтому я могу опираться только на то, что говорится в правилах, и рисковать, потому что, ожидая ответа, я его не получу, — заявил 25‑летний спортсмен.

Первые в истории Enhanced Games пройдут в мае 2026 года в Лас‑Вегасе (США). Организаторы Enhanced Games заявили, что спортсмены, которым будет разрешено использовать допинг, будут находиться под наблюдением независимых медицинских специалистов.

Армстронг — двукратный олимпийский чемпион, бывший рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине.