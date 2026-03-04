Российский стрелок заявил, что для победы на ЧЕ сделал "буквально невозможное"

Чемпионат Европы по пулевой стрельбе в Ереване проходит в условиях очень высокой конкуренции, и для победы в соревнованиях приходится делать буквально невозможное. Такое мнение ТАСС высказал обладатель двух золотых медалей турнира в стрельбе из пистолета Антон Аристархов.

Первое золото ЧЕ-2026 Аристархов, выступавший в нейтральном статусе, выиграл 1 марта в стрельбе с дистанции 10 метров из пневматического пистолета. Двумя днями позже он стал победителем в стрельбе с дистанции 10 метров в упражнении "соло".

"В целом на чемпионатах Европы всегда ощущается конкуренция, и она очень высокая, - рассказал Аристархов. - Не знаю, как люди в винтовке справляются, но на пистолете все как-то более-менее. Чувствуется, что не все находятся в своем прайме. Не знаю, с чем это связано, может быть, свет не такой, может быть, какое-то давление присутствует. Но конкуренция на высоте, и всегда приходится работать до конца".

"Для меня, конечно, первый финал, первая квалификация и золотая медаль дались намного тяжелее. Речь идет о личном упражнении, олимпийском упражнении ПП-60, потому что в целом все мы начинаем свою стрельбу с этого упражнения. Оно такое древнее, устоявшееся и имеет особую ауру, поэтому именно в личном упражнении всегда хочется победить. Все эти миксы, команды, вот эти новые упражнения типа "соло", все-таки чуть-чуть не то, а к личному первенству подходишь совсем по-другому. Хотя, казалось бы, везде одно и то же делаешь, везде те же 60 выстрелов. Но в личном упражнении опять же другая аура", - признался собеседник ТАСС.

Аристархов отметил, что путь к своему первому на этом чемпионате Европы золотому финалу для него был очень непростым.

"Квалификация была очень тяжелая, и в конце надо было буквально совершить невозможное. Потому что делов я наворотил в начале много, и это надо было как-то исправлять. И плюс давление финала. И здесь нужно было с этим что-то сделать, как-то с этим поработать. И вроде даже получилось", - заключил собеседник ТАСС.

Аристархову 27 лет. В его активе есть также бронзовая медаль чемпионата мира в стрельбе из пистолета с дистанции 50 метров. На Олимпийских играх в Токио он принимал участие в смешанных командных соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров вместе с Маргаритой Черноусовой, спортсмены заняли 15-е место.