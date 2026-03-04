Призер ЧМ по вольной борьбе дисквалифицирован на 4 года за допинг

Монгольский борец вольного стиля Цэвээнсурэнгийн Цогбадрах дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс‑служба Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) со ссылкой на антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS ADD).

В июне прошлого года стало известно, что в пробе спортсмена, взятой во время чемпионата Азии‑2025, обнаружен тестостерон, борец был отстранен от участия в соревнованиях.

CAS ADD установило, что Цогбадрах нарушил антидопинговые правила, в частности, статьи 2.1.2 и 2.2 антидопинговых правил Объединенного мира борьбы (UWW) — «наличие (в пробе) и применение запрещенного вещества». Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 19 июня 2025 года. Все результаты спортсмена, показанные с 29 марта по 19 июня 2025 года, были аннулированы. Решение может быть обжаловано.

Цогбадраху 28 лет, на чемпионате мира‑2024 он завоевал бронзу в весовой категории до 61 кг.