Минспорт улучшит условия тренировок чемпионки мира по велотреку

Департамент спорта высших достижений Минспорта РФ разрабатывает предложения по улучшению условий тренировок спортсменок, занимающихся велоспортом на треке. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России по велоспорту на треке Андрей Кубеев.

Ранее чемпионка мира 2024 года Яна Бурлакова в своем Telegram-канале призналась, что не может полноценно тренироваться на велотреке в Крылатском из-за того, что он перегружен. По ее словам, уровень спортсменов, выходящих на дорожку, разный. Среди них в том числе и те, кто впервые сел на велосипед, что увеличивает риск столкновений и травм. Кубеев в разговоре с ТАСС признал, что мест для полноценных тренировок на треке не хватает.

"Было совещание у Алексея Дроздова (руководитель департамента спорта высших достижений Минспорта - прим. ТАСС), мы всю информацию департаменту передали. Речь идет о предложении по увеличению количества треков в Москве. Это предложение могут поддержать, - сказал Кубеев. - Предложения по улучшению этой ситуации разрабатываются сейчас в Минспорте".

"Связываемся с дирекцией "Мегаспорта", в ведении которого находится велотрек в Крылатском, чтобы иметь консолидированное решение по этой ситуации. Нам сказали, что выделенное время на спортшколы, согласно заданию обеспечения спортобъекта, распределяется в рамках подготовки. Там очень сильно переживают в связи с этой ситуации, но спортшколы сами формируют выделенное время", - добавил он.

По словам Кубеева, помочь разрешить ситуацию из долгосрочных задач поможет только увеличение количества спортобъектов соответствующего профиля по Москве.

"Из краткосрочных задач - введение культуры поведения и разграничение групп подготовки", - отметил он.